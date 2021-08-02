Москва, 2 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Алексей Узенюк (известен как Элджей) озвучил злодея в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Об этом сообщило издание «Федеральное агентство новостей».

Okras Рэпер Элджей

По данным издания, Элджей подарил голос Королю Акул — антропоморфной акуле по имени Нэнуэ. В оригинальном дубляже персонажа озвучил актёр Сильвестр Сталлоне.

ИА REGNUM напоминает, что фильм киновселенной DC «Отряд самоубийц: Миссия навылет» выйдет на экранах 5 августа 2021 года. Режиссёром картины выступил Джеймс Ганн («Стражи Галактики»).