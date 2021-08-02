Челябинск, 2 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки выявили 346 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

С начала пандемии в регионе было подтверждено 75 655 носителей этой инфекции. Больных COVID-19 насчитывается 5620 человек.

Скончались от COVID-19 ещё 16 пациентов.