Тбилиси, 2 августа, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Экономика Грузии в течение первого полугодия 2021 года показала сильный рост, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом, как передает пресс-служба грузинского правительства, 2 августа заявил на заседании премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Pixabay.com Рост экономики

«Шестимесячный показатель составил 12,6%, и за шесть месяцев у нас был такой беспрецедентный рост экономики», — сказал Гарибашвили.

Он заявил, что это связано с «правильными шагами» правительства Грузии. Премьер-министр также отметил, что государство будет максимально содействовать развитию бизнеса в стране.

Напомним, в Грузии в начале 2021 года наблюдался спад экономики. В апреле после отмены большинства карантинных ограничений, согласно статистическим данным, экономика страны выросла по сравнению с прошлым годом на 45%. В мае этот показатель составил 25%, в июне — 18,7%.