Москва, 2 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Заявления американских военных об угрозах силам НАТО в Чёрном море носят провокационный характер. Об этом 2 августа заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко на телеканале «Россия 24».

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«Это провокационное заявление, тем более его делает высокопоставленный американский военный», — заявил Коротченко.

«В любом случае, мы видим, что в таких конфликтных либо полуконфликтных ситуациях важно сохранять головную голову и включать здравый смысл. К сожалению, здесь американцы пытаются, по крайней мере, на словах печати, играть мускулами», — указал он.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк заявил о том, что НАТО в Чёрном море постоянно провоцируют на нанесение ударов. При этом он отметил, что не собирается требовать от своих командиров «принимать первый удар в челюсть».