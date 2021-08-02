Ижевск, 2 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 августа прививку от коронавируса сделали 300 213 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 210 636 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 31 июля и 1 августа, вакцинировался 7031 житель республики. 4884 человека за указанные дни получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 августа в Удмуртии провели 1 406 418 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 4931 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 6509 исследований.

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