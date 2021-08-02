Москва, 2 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В России 2 августа отмечается День Военно-десантных войск. С этим профессиональным праздником личный состав и ветеранов ВДВ поздравил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM День ВДВ

Глава государства в поздравительной телеграмме отметил, что «в рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплочённостью».

Российский лидер подчеркнул, что десантники «в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине».

«Народ России знает, что вы никогда не подведёте, будете неизменно, надёжно и твёрдо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны», — говорится в поздравлении Путина.

Напомним, ДеньВоздушно-десантныхвойск отмечается 2 августа на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах РоссийскойФедерации» в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.