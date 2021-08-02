Москва, 2 августа, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Серийный выпуск российских электромобилей Zetta начнется до конца 2021 года. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в интервью «РБК-ТВ».

Zetta_auto Zetta

"Zetta самый маленький на сегодня электрический автомобиль, который разрабатывается и завершаются его испытания, мы рассчитываем, все-таки до конца года уже будет запущено серийное производство», — отметил министр.

Кроме того, Мантуров сообщил, что доля выпускаемых электрифицированных автомобилей к 2030 году достигнет 10% в общем объеме выпускаемых в России машин. Также он сообщил, что к 2024 году ожидается начало производства серийных моделей Aurus, работающих на водороде.

Ранее главный конструктор проекта «Единая модульная платформа» ГНЦ РФ ФГУП НАМИ Вадим Переверзев сообщил, что под маркой Aurus разработаны автомобили в кузовах седан, лимузин (обычный и бронированный), средний лимузин, кабриолет, внедорожник и минивэн.

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