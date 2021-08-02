Анкара, 2 августа, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Стамбуле выйди из отеля пропал гражданин России, дипломаты направили запрос в правоохранительные органы Турции с просьбой оказать содействие в розыске мужчины. Об этом 2 августа сообщили в генконсульстве РФ в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

«О данной ситуации нам известно, на прошлой неделе к нам обращались родители молодого человека, после чего соответствующие запросы были направлены в правоохранительные органы с просьбой помочь в розыске российского гражданина», — сообщили ТАСС в генконсульстве.

Там добавили, что в настоящее время дипломаты находятся в контакте с родителями, предоставляя им актуальную информацию.

Напомним, ранее портал Haberler.com сообщило, что двадцатилетний студент, который обучается на факультете информатики Польско-Японской академии в Варшаве, 16 июля приехал в Стамбул. Утром 28 июля он покинул отель, собираясь, как уточнили его родители, на экскурсию, но в гостиницу не вернулся.

Читайте также: Турист из России смутил албанскую полицию непонятной кражей на отдыхе