Казань, 2 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 2 августа лабораторно подтверждены 24 032 случая инфицирования коронавирусом. За сутки заразились еще 50 человек, накануне заболел 51 житель, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровели 21 289 ковид-пациентов, скончались 616 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлению шесть человек, количество летальных исходов не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани с 30 июля в тестовом режиме заработали четыре дополнительных мобильных пункта вакцинации от коронавирусной инфекции.

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