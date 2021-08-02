Иркутск, 2 августа, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Иркутской области начались первые выплаты в размере 10 000 рублей семьям, имеющим детей школьного возраста. Как сообщает 2 августа пресс-служба областного правительства, по данным на 30 июля органы социальной защиты населения назначили выплату на 17 157 детей.

(сс) TheVirtualDenise Семья

«Единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. При этом шесть лет должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше 3 июля 2021 года. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование», — пояснили в правительстве Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российское правительство утвердило постановление о начале выплат на школьников со 2 августа. Предусмотреть выплаты родителям школьников поручил президент России Владимир Путин.

Читайте также: Забайкальские семьи начали получать «президентские» выплаты