Москва, 2 августа, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Выступление российской сборной на Олимпиаде в Токио считают успешным 80% следящих за соревнованиями граждан, однозначно в этом уверены 35%, скорее уверены — 45%, Исследовательский центр портала Superjob.ru.

Nikkeibp.co.jp Подготовка к Олимпиаде — 2020 в Токио

Женщины чаще мужчин считают выступление сборной России на летних Олимпийских играх в Токио однозначно успешным: 41% против 31%. Скорее неудачным — 13% респондентов, однозначно в этом убеждены 7%.

По мнению 36% опрошенных, по итогам медального зачета Олимпиады в Токио российская сборная окажется в первой пятерке, по мнению 11% — в первой десятке. Первое место в медальном зачете по числу золотых наград предсказывают 7%, второе место — 8%, третье — 13%.

Опрос проведен 29−30 июня 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 398 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Испании в заключительном матче группового этапа Олимпийских игр.

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