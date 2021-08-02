Омск, 2 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в оперативном штабе региона.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

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За весь период пандемии в Омской области скончались 1716 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 августа в регионе выявлено 62 010 носителей коронавируса, выздоровели 45 328 человек.