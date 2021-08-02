Ереван, 2 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Первая сессия парламента, сформированного по итогам выборов 20 июня, открылась в Армении. Руководит ей самый старший по возрасту парламентарий Князь Хасанов, сообщает 2 августа «Sputnik Армения».

Parliament.am Здание парламента Армении

Заседание проходит в присутствии президента страны Армена Саркисяна и Католикоса всех армян Гарегина Второго. Князь Хасанов на открытии сессии призвал парламентариев к совместной работе и единству.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам выборов 71 место в парламенте получила правящая партия «Гражданский договор». У оппозиционных партий «Армения» и «Честь имею» — 29 и 7 мест соответственно.

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