Ижевск, 2 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано семь летальных случаев.

(сс) Денис Гришкин. mos.ru Аппараты ИВЛ

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Скончались женщины в возрасте 82 и 83 лет, две 90-летних женщины, а также мужчины в возрасте 55, 72, 78 и 82 лет. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1226 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 2 августа в регионе выявили 172 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 170 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 40 339 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 5454 жителя.

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