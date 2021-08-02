Петропавловск-Камчатский, 2 августа, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Коренные жители Камчатки столкнулись с трудностями при оформлении заявок на вылов тихоокеанских лососей. Губернатор края Владимир Солодов поручил устранить правовую несправедливость, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в правительстве региона.

Наталья Шарапова ИА REGNUM Рыбалка

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Жителям отдалённых посёлков Камчатки отказывают в приёме заявок, так как они не могут документально подтвердить принадлежность к КМНС.

«Считаю, что такая ситуация несправедлива. Жители, всю жизнь прожившие на территории края в отдалённых рыболовных посёлках, должны иметь такое же право на водные биоресурсы, те же возможности для собственного пропитания, как и те, кто относится к категории КМНС. Предлагаю министерству рыбного хозяйства этот механизм подробно проработать. Я уже вносил эту инициативу в Росрыболовство. Нужно решить, каким образом в этом году мы обеспечим эту категорию жителей рыбой», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин утвердил порядок заполнения и оформления документов по внесению граждан в реестр коренных малочисленных народов Севера (КМНС).