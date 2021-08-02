Магадан, 2 августа, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Регионы России получат более 53 млрд рублей на строительство, реконструкцию дорог и дорожной инфраструктуры — распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает 2 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал ведомства.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Ремонт дороги

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Ещё более 11 млрд рублей будет распределено между 20 регионами. Так, Магаданская область на благоустройство дорог получит 244 млн 572 тыс. рублей.

На Колыме в общей сложности с 2021 по 2024 годы запланированы работы на 96,3 км автомобильных дорог, в том числе 76 км по сети региональных и межмуниципальных и 20,3 км по дорожной сети городской агломерации.

В 2020 году в рамках дорожного нацпроекта Магаданской агломерации было выделено 190 млн рублей. Ещё 95 млн рублей поступило из резервного фонда правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 26 млрд рублей направлено из федерального бюджета в Рязанскую область в 2021 году на ремонт дорог.