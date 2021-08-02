Пенза, 2 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 230 новых носителей коронавируса. Накануне заболели 232 человека. По данным общероссийского оперативного штаба, всего с начала пандемии по состоянию на 2 августа в Пензенской области подтверждено 56 668 заражений.

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Выздоровели за все время 46 416 пациентов, за сутки — 39 человек. Скончались от COVID-19 всего 1644 жителя, в том числе за последние 24 часа — 21 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за минувшую неделю (26 июля — 1 августа) умерли 149 пензенцев. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

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