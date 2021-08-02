Ижевск, 2 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 2 августа выявили 172 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 170 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 40 339 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 17 детей в возрасте до 14 лет и 26 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 50 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 33 659 человек. Всего в республике с начала пандемии скончались 1226 человек. Накануне среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано семь летальных случаев, за минувшие сутки скончались восемь жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 5454 жителя. Из числа получающих лечение 4718 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1077 человек — в состоянии средней степени тяжести, 219 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 30 июля в регионе прививку от коронавируса сделали 293 182 человека. Второй компонент препарата получили 205 752 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.