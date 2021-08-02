Уфа, 2 августа, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Женщину, которая напала на полицейского, осудили в Башкирии. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Нападение

В суде было установлено, что осенью 2020 года фигурантку уголовного дела в нетрезвом состоянии доставили в отдел полиции по подозрению в угрозе убийством. Во время разбирательства она несколько раз ударила ногой полицейского.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину 29-летняя подсудимая признала. В результате суд приговорил ее к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии задержали подозреваемого в избиении полицейского.