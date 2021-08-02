Воронеж, 2 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение из-за прогнозируемых ливней объявлено на территории Воронежской области на 3 августа, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Воронеж

«От воронежского гидромета получено штормовое предупреждение. 3 августа местами по Воронежской области ожидаются — сильные дожди, ливни, грозы, град. Местами усиление ветра до 18−23 м/с», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу на 2 августа в Воронежской области прогнозируется сильная жара, до 35…38°. Однако, по прогнозу синоптиков, в ночь на 3 августа и в течение дня в регионе ожидаются дожди и грозы, температура опустится до +30°.