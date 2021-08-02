Завитинск, Амурская область, 2 августа, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Амурской области без автомобильного сообщения из-за паводка остались 11 населённых пунктов, подтоплены 13 дорог. Подтопления вызвано обильными осадками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-центре МЧС региона.

Ливень

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Водой частично залиты 182 огорода и 13 участков автомобильных дорог. В Бурейском районе подтоплен один автомобильный мост, а в село Александровка Зейского района спасателями организована лодочная переправа. Для жителей домов, где подтопило приусадебные участки, организуются пункты временного размещения. Один из них открыт в городе Завитинск, ещё 5 подготавливаются.

Мосты и дороги, повреждённые паводком, ремонтируют 264 человека, задействованы 110 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 2−4 августа в Амурской области ожидаются грозы и сильные ливни. Обильные дожди создают в Приамурье высокую угрозу подтопления дорог, сельскохозяйственных земель и приусадебных участков. Метеорологи констатировали риск возникновения аварий на объектах энергоснабжения, дорогах и в работе системы ЖКХ.