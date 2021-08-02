Сеул, 2 августа, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Сети появились первые рендерные изображения нового электрокара Hyundai Ioniq 7 для рынка США. Рендеры автомобиля размещены на сайте Autoexpress.

Autoexpress Hyundai Ioniq 7

Электромобиль имеет опцию сверхбыстрой зарядки. Аккумулятор модели заряжается на 80% всего за 18 минут. Авто получит более длинную колёсную базу и будет иметь увеличенную плотность энергии аккумуляторных батарей. За счёт этого у него будет большая дальность хода. Мощность аккумулятора Ioniq 5 составит 100 кВт-ч.

Также специалисты компании оснастят автомобиль новейшими технологиями безопасности, а также системой Highway Driving Pilot (автоматические функции вождения повышенной безопасности, эффективности и комфорта), которая появится у Genesis G90 четвёртого поколения к концу нынешнего года.

Ранее компания Hyundai в России начала продажи нового поколения кроссовера Hyundai Creta. Для покупателей доступны пять комплектаций новинки: Prime, Classic, Family, Lifestyle и Prestige.

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