Тбилиси, , 11:25 — REGNUM В Вашингтоне «разочарованы» тем, что правящая партия «Грузинская мечта» вышла из соглашения от 19 апреля с оппозицией по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии. Об этом 1 августа, как передаёт «Общественное телевидение» сообщила журналистам посол США в Грузии Келли Дегнан.

Посол США в Грузии Келли Дегнан Посольства США в Тбилиси

Она отметила, что в соглашении, кроме всего прочего, говорится о необходимости провести в Грузии ряд реформ, и правящая партия не должна отказываться от их выполнения. От этого будет зависеть дальнейшее отношение Вашингтона к Тбилиси.

«На мой взгляд, рано говорить о санкциях, пока мы не увидим недостаточную добросовестность при выполнении обязательств со стороны подписантов этого соглашения», — сказала Дегнан.

Она призвала всех участников соглашения от 19 апреля выполнять свои обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 28 июля объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены только при условии, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства». Ранее руководство «Мечты» обещало провести досрочные выборы, если в октябре 2021 года на выборах в органы самоуправления партия наберёт менее 43%.

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