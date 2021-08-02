Омск, 2 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки подтверждено 387 случаев заражения коронавирусом, в том числе 295 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в областном министерстве здравоохранения.

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За весь период пандемии в Омской области выявлено 62 010 носителей коронавируса, выздоровели 45 328 человек. За прошедшие сутки список выздоровевших в регионе пополнился 154 фамилиями.

Напомним, 1 августа в Омской области было подтверждено 386 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 154 человека.