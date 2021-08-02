Иркутск, 2 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Иркутская область получила ещё 28 400 доз вакцины «Спутник лайт». Об этом 2 августа сообщил губернатор региона Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба.

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«Всего на сегодняшний день «Спутник лайт» поставили более тысячи человек. Препарат поступил во все прививочные пункты. Ревакцинация проходит по предварительной записи», — пояснил глава региона.

Таким образом, всего в Приангарье поступило 40 тысяч доз вакцины «Спутник лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, партия из 10 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступила в Иркутскую область в конце июля.

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