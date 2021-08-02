Липецк, 2 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано десять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 2 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе скончались 1159 человек.

Выписаны после выздоровления были 34 тыс. 497 человек.