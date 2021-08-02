Липецк, 2 августа, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Липецкой области 2 августа подтвержден 241 новый случай заражения коронавирусом — на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Министерство здравоохранения Турции Тест на COVID-19

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Всего на территории региона было выявлено 40 тыс. 212 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 34 тыс. 497 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 85 — за последние сутки.