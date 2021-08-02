Сеул, 2 августа 2021, 11:20 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострова Но Гю Док провел 2 августа телефонные переговоры с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, с которым обсудил ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, представители двух стран обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове, включая восстановление прямой связи между Сеулом и Пхеньяном, мнениями по вопросам сотрудничества между Южной Кореей и Японией, а также Южной Кореей, США и Японией для достижения прогресса в установлении мира и денуклеаризации Корейского полуострова.
Известно, что 28 июля Такэхиро Фунакоси провел телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом.