Сеул, , 11:20 — REGNUM Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострова Но Гю Док провел 2 августа телефонные переговоры с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, с которым обсудил ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, представители двух стран обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове, включая восстановление прямой связи между Сеулом и Пхеньяном, мнениями по вопросам сотрудничества между Южной Кореей и Японией, а также Южной Кореей, США и Японией для достижения прогресса в установлении мира и денуклеаризации Корейского полуострова.

Известно, что 28 июля Такэхиро Фунакоси провел телефонные переговоры со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом.