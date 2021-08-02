Новосибирск, 2 августа, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области пост покидает министр цифрового развития Анатолий Дюбанов. Об этом на оперативном совещании сегодня, 2 августа, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Отставка

«Сегодня последний раз принимает участие в наших оперативных совещаниях и заседаниях правительства Дюбанов Анатолий Васильевич. Он меняет место работы. Его пригласили на новую работу в федеральный орган исполнительной власти в Москве», — цитируют «НГС Новости» главу региона.

Анатолий Дюбанов занял эту должность в августе 2019 года. С 2010 по 2019 год он возглавлял департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий региона.