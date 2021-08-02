Казань, 2 августа, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Причастность «поволжского маньяка» Радика Тагирова еще к нескольким убийствам женщин установили сотрудники правоохранительных органов. Теперь на его счету не 26, а 30 жертв, заявил руководитель главного управления Криминалистического центра СКР Зигмунд Ложис.

Убийства

«Я бы хотел также отметить, что в ГУК (КЦ) в 2014 году была создана аналитическая группа именно для раскрытия особо тяжких преступлений против личности, имеющих признаки серийности. В группу входят сотрудники, имеющие 20-летний опыт следственной и криминалистической работы. За это время при участии группы… установлено лицо, причастное к убийствам 30 женщин, совершенных на территории Приволжского, Уральского и Центрального федеральных округов», — цитирует спикера РИА Новости.

По данным следствия, 38-летний Тагиров до задержания 1 декабря 2020 года работал слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за кражу и хранение оружия. Мужчину подозревали в убийстве пожилых женщин, совершенных в период с 2011 по 2013 годы.

По словам обвиняемого, он был голоден и убивал женщин из-за денег. Злоумышленник представлялся сотрудником коммунальных служб и заходил в квартиру жертв под предлогом проверки вентиляционной шахты.

ИА REGNUM напоминает, «поволжский маньяк» был объявлен в розыск с 2011 года. Несколько силовых ведомств были привлечены к его поимке. У следствия был образец ДНК преступника, который обнаружили на месте одного из убийств в Казани. Образец совпал с ДНК задержанного.

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