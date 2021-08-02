Москва, 2 августа, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Пять научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня объявлены победителями Всероссийского отбора и смогут претендовать на гранты из федерального бюджета. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал ведомства.

Ринат Хузязянов Гранит науки

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Задачу сформировать сеть из 15 НОЦ поставил президент России Владимир Путин. Десять из них равительство определило ранее. Новым распоряжением утверждается финальная пятёрка.

В число победителей этого года попали научно-образовательные центры: «Север: территория устойчивого развития» (создан по инициативе Чукотского автономного округа, Камчатки, Колымы, Сахалина и Якутии); «Енисейская Сибирь» (создан по инициативе Красноярского края, Тувы и Хакасии); «Байкал» (создан по инициативе Иркутской области и Бурятия); «МореАгроБиоТех» (создан по инициативе Севастополя и Республики Крым); межрегиональный научно-образовательный центр Юга России (создан по инициативе Волгоградской области, Краснодарского края и Ростовской области).

К научным интересам этих центров относятся, в частности, экология и климат, рациональное природопользование, изучение новых энергоносителей, биотехнологии, вопросы продовольственного обеспечения.

Гранты будут выплачиваться по итогам реализации проектов, включённых в планы развития центров. В следующем году на эту меру поддержки будет направлено 1,66 млрд рублей.

«Принятое решение послужит укреплению научного потенциала регионов, ускорит коммерциализацию инновационных разработок российских учёных», — отмечается в постановлении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии обсуждают возможности создания Всемирного центра мамонта в столице республики.