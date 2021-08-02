* Талибы — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, , 11:15 — REGNUM В Афганистане боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались взять штурмом тюрьму в городе Лашкаргах, столице южной провинции Гильменд. Об этом сообщил представитель министерства обороны республики Фавад Аман.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, правительственные войска отбили наступление.

«Из 40 террористов, напавших на тюрьму, 38 погибли и двое ранены», — написал Аман в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, армия Афганистана за минувшие сутки уничтожила 455 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ещё 232 боевика ранены в результате операций Афганских национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ).

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