* Талибы — запрещённая в России организация

Лашкаргах, Афганистан, 2 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Афганистане боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытались взять штурмом тюрьму в городе Лашкаргах, столице южной провинции Гильменд. Об этом сообщил представитель министерства обороны республики Фавад Аман.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По его словам, правительственные войска отбили наступление.

«Из 40 террористов, напавших на тюрьму, 38 погибли и двое ранены», — написал Аман в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, армия Афганистана за минувшие сутки уничтожила 455 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ещё 232 боевика ранены в результате операций Афганских национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ).

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