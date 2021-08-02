Оренбург, 2 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер работает на месте крупного пожара в Протопоповской роще в Оренбурге. Об этом сообщает пресс=служба регионального правительства.

Фото: orenburg-gov.ru

Глава региона посетил основные участки борьбы с огнём. А при помощи квадрокоптера удалось осмотреть территорию, которую прошло пламя. Под руководством Паслера работает межведомственный штаб. А в областном главке МЧС действует оперативный штаб.

Также в готовности находится и пункт временного размещения. Погибших и пострадавших нет. Как сообщало РЕ, пожар тушат с 1 августа.