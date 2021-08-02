Москва, 2 августа, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Беременные женщины и одинокие родители подали около 2 млн заявок на получение новых выплат. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, её слова приводит пресс-служба партии «Единая Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Она уточнила, что для получения новой социальной меры поддержки в Пенсионный фонд России уже обратились 304 тыс. малообеспеченных беременных женщин. Около 1,6 млн заявок поступило от малообеспеченных родителей, в одиночку воспитывающих детей 8 — 17 лет.

Баталина напомнила, что обратиться за выплатой граждане могут через портал госуслуг или отделения Пенсионного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, законы о новых выплатах семьям с детьми начали действовать в России 1 июля. Так, женщины, которые встали на учет в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации, смогут получать ежемесячно в среднем по 6350 рублей. Одинокие родители, воспитывающие ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет, смогут получать в среднем по 5650 рублей в месяц.

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