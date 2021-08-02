Курск, 2 августа, 2021, 11:14 — ИА Регнум. В Курской области 2 августа зарегистрировано 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе был выявлен 46 тыс. 831 заражённый коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 43 тыс. 733 пациента, в том числе 142 — за последние сутки.