Москва, 2 августа, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Международная группа учёных предложила инновационный метод производства высокопрочных вяжущих материалов для строительной отрасли на основе синтетического гипса, полученного из промышленных отходов. Результаты совместных исследований специалистов из национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Белорусского государственного технологического университета, Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Белоруссии и Лимерикского университета (Ирландия) опубликованы в международном научном журнале Journal of Industrial and Engineering Chemistry.

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие на строительной площадке

Исследователи смешали серную кислоту из отходов производства термостойких волокон с водой и известняком. Содержание дигидрата сульфата кальция в полученном синтетическом гипсе составила не менее 95% от массы финального продукта. Испытания показали, что полученный материал не только соответствует всем требованиям, предъявляемым к материалам данного класса, но и превосходит вяжущие на основе натурального гипса по целому ряду параметров.

Предложенный специалистами метод производства строительных гипсоматериалов не требует значительного количества электроэнергии, поэтому стоимость гипсоматериалов невысока.

«Таким образом, предложенный нами метод производства вяжущих материалов на основе синтетического гипса позволит существенно снизить производственные затраты за счёт упрощения технологии производства», — цитирует РИА Новости одного из авторов исследования, сотрудника НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы» университета «МИСиС» Валентина Романовского.

Синтетический гипс, полученный из отработанной серной кислоты и известняковых отходов, может полностью заменить природный гипс для производства гипсовых вяжущих в странах, не имеющих собственных запасов гипсового камня, уверены авторы исследования.