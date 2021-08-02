Севастополь, 2 августа, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Трое мальчиков, в возрасте пяти, семи и девяти лет, получили отравление угарным газом в частном жилом доме. По данному факту начата доследственная проверка, сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю 2 августа.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Недомогание у детей вечером 1 августа заметили их родители. Мальчиков доставили в больницу, им диагностировали отравление угарным газом. В настоящее время дети находятся в медучреждении в стабильном состоянии, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что используемый в доме на протяжении длительного времени газовый котел официально не введен в эксплуатацию. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.