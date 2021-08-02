Москва, 2 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. 5 и 6 августа 2021 в Архангельске будет проходить Международный Форум «ECO-BARENTS-2021»: председательство России в Арктическом совете, новая экологическая повестка».

«ECO-BARENTS-2021: председательство России в Арктическом совете, новая экологическая повестка

Форум организован в рамках общественной поддержки проектов и инициатив Российской Федерации в качестве председателя Арктического совета и посвящен решению актуальных экологических проблем стран Баренцева региона — России, Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании, в обсуждении которых примут участие известные общественные деятели, экологи и журналисты.

Мероприятие пройдёт в отеле Пур-Наволок по адресу Набережная Северной Двины, дом 88.

Задачи Форума:

определить «экологические ожидания» общественности и основные проблемы Баренцева региона, в решении которых экспертное сообщество сможет наладить продуктивное сотрудничество;

сформировать новую онлайн структуру взаимодействия ведущих региональных медиа и экологов для объективного освещения и поддержки позитивных усилий в части охраны окружающей среды;

разработать «дорожную карту» медиа, публичных и волонтерских мероприятий на период председательства РФ в Арктическом Совете, направленных на поддержку и продвижение позитивных эко-инициатив.

Организаторы Форума «ECO-BARENTS-2021»:

Информационное агентство «Barents News»;

Центр экологического мониторинга Баренцева региона «ПОМОР»;

Международная ассоциация журналистов-экологов «ЭКО-пресс»;

Союз независимых экологов Баренцева региона BRIES;

Информационный партнёр — ИА REGNUM .

По всем вопросам:

Телефон: +7 (925) 159-51-49

Адрес: newsroom@barents-news.com

Оргкомитет Форума «ECO-BARENTS-2021»