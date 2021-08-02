Барнаул, , 11:06 — REGNUM В том, что политическая активность в России оказалась минимальной за последние 17 лет, не видит ничего удивительного алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM результаты опроса ВЦИОМа «Социальная и политическая активность россиян: мониторинг», он отметил:

«Это закономерный финиш полной деградации политической системы в России. Началось с малого, когда отменили «порог явки», затем убрали графу «против всех». Затем институт наблюдения отдали неким «общественным палатам», которые формируются чиновниками исполнительной власти.

Затем переформатировали партийную систему, отказали в регистрации ряду стоящих партий. А потом начался идиотизм с поисками «иностранных агентов» и «нежелательных организаций». Пиком гражданского игнорирования выборов стало многодневное голосование «на пеньках» за поправки к Конституции РФ.

Я, как член Общественной палаты Барнаула, в 2020 году был наблюдателем на этом голосовании и понял, что придумали какой-то выездной формат наблюдения, когда администрация нас возила по участкам и мы как на экскурсии просто формально приходили и выходили с участка. Реально саму процедуру выборов мы не наблюдали.

Зато потом нашим именем прикрылись, что голосование состоялось. Но реально на голосовании по Конституции «нарисовали» явку. А вот на выборах вместо выбывшего депутата Алтайского краевого законодательного собрания Волкова, которого посадили на четыре года явка составила около 8% (!).

Поэтому вполне логично, что граждане России убедились в бессмысленности такой процедуры, как «выборы». Сегодня эта процедура стала формальной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что политическая активность граждан России достигла минимума за последние 17 лет, по итогам опроса известил ВЦИОМ.

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