Новосибирск, 2 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 2 августа, отключили городские фонтаны. Директор муниципального учреждения «Городской фонтан» Валерий Науменко объяснил решение еженедельной профилактикой.

Карина Саввина ИА REGNUM День ВДВ в Санкт-Петербурге

При этом он не стал отрицать, что меры связаны с Днём ВДВ.

«Теоретически купаться в фонтанах должны были делать в прошлые выходные, когда был День военно-морского флота. Я бы понял, если бы моряки залезали в фонтаны в клешах и бескозырках. Это хоть какое-то объяснение. А ВДВ, видимо, должны прыгать с пятого этажа в кусты без парашюта. Но они почему-то этого не делают, для меня это огромная загадка, — уточнил своё мнение «НГС Новостям» директор «Горфонтана». —

Он отметил, что из наиболее травмоопасных фонтанов вода будет слита.