Элиста, 2 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Элистинская прокуратура требует возбудить уголовное дело после вырубки деревьев на улице Клыкова. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Подпиленное дерево

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в мае 2021 года руководитель муниципального бюджетного учреждения «Городское зеленое хозяйство» распорядился вырубить все лесные насаждения у дома №1 на улице Клыкова. Оказались спилены вяз, акация, клён, ясень и сосна. Всего 11 деревьев. Ущерб превысил 91 тыс. рублей.

Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ. Следователи проводят процессуальную проверку.