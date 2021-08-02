Новая Усмань, Воронежская область, 2 августа, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате ДТП в Новоусманском районе Воронежской области 1 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Место аварии

Авария произошла около 11:41 на 528 километре автодороги М-4 «Дон». По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat съехал с дороги и врезался в водоотводящие коммуникации дороги. На месте погибли водитель и пассажир автомобиля. Полиция по данному факту проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным ГУ МВД, за минувшие сутки в Воронежской области произошло 89 дорожно-транспортных происшествий, в десяти ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, пять человек погибли.