Цхинвал, 2 августа, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Южной Осетии, вероятно, осенью заметно снизятся темпы распространения коронавируса. Об этом 1 августа заявил на брифинге Начальник специализированной противоэпидемиологической бригады Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Дмитрий Ефременко.

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Он отметил, что в республике постепенно снижается количество выявляемых случаев заражения коронавирусом. В связи с этим можно ожидать, что эпидемиологическая ситуация нормализуется.

«Южная Осетия идет вровень со Ставропольским краем и другими субъектами СКФО, — сказал эпидемиолог. — Если население проявит бдительность и будет соблюдать рекомендации, к осени, я надеюсь, будет заметное снижение количества зараженных».

Стоит отметить, что в Южной Осетии, согласно последним данным, за время пандемии выявили 4242 носителя коронавируса. Из них выздоровели 3664 человека.