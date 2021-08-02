Кызыл, 2 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Во время третьей волны пандемии коронавируса дети стали чаще болеть COVID-19. По словам министра здравоохранения Тува Анатолия Югая, в стационарах республики лечатся 67 детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Перинатальный центр

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Состояние двух из них оценивается, как тяжёлое. Ещё один ребёнок находится в крайне тяжёлом положении.

«Из 67 детей, получающих стационарное лечение, 12 грудничков, 8 дошкольников, 44 школьника и 3 студента. 29-го июля выявлено 64 инфицированных ребёнка, в том числе 4 ребёнка-инвалида», — отметил министр.

В связи с этим Анатолий Югай призвал жителей внимательнее отнестись к вопросам ухода за детьми и их воспитания.