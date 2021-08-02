Ярославль, 2 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Ярославской области фермер Андрей Лазутин выступил против требования об уничтожении свиней в связи с вспышкой африканской чумы свиней и заявил, что не даст уничтожать своё стадо. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Agrodel.livejournal.com Свиньи породы «Венгерская мангалица»

Лазутин разводит свиней породы венгерская мангалица в селе Кисьма городского округа Переславль-Залесский. Его ферма попала в зону, на которой по распоряжению региональных властей должны быть уничтожены все свиньи из-за обнаруженной вспышки АЧС. При этом сами свиньи, которых требуется забить, абсолютно здоровы.

«Мы стоим сейчас на дороге. Я соорудил такую мини-баррикаду, заблокировал въезд и жду приезда. Я настроен очень радикально. Зачем убивать здоровое стадо? У меня малыши все здоровенькие гуляют, поели, сидят, как собачки бегают. Я был во многих хозяйствах, где люди плачут, переживают, у людей истерика. Мясо невозможно сохранить — жара стоит. А люди режут. В каждом двору визги. Я не могу это сделать. И компенсацию, которую они предлагают, это вообще смешно. Мы в месяц тратим столько на еду для них», — заявил фермер.

По словам фермера, за уничтожение свиней платят компенсацию — 107 рублей за килограмм живого веса. Его племенные свиньи стоят в несколько раз дороже.

«Маленький поросёнок, с учётом доставки, три года назад мне обошёлся в 20 тысяч рублей. Сейчас у меня 15 голов именно маток, которые готовы рожать. Вот такую матку вырастить, чтобы она давала хорошее потомство, нужно не меньше трёх лет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM фермер Андрей Лазутин.

Андрей Лазутин в основном продаёт живых поросят. Говорит, уничтожение стада погубит его дело.

«Мы производим продукт высокого качества, нас много, просто так уничтожать поголовье — неграмотно, необдуманно, объявляя ЧС — ну это просто преступление перед человечеством. Хотелось бы обратиться к президенту Российской Федерации. Господин президент, обратите внимание на то, что происходит в регионах. Во всех регионах России. Прошу пересмотреть правила проведения карантина на территориях, профилактики, оповещения. Всё очень-очень плохо работает. Люди огромные убытки несут, цены на зерно сумасшедшие просто, и тут такая катастрофа. Весь регион просто наказан. Люди плачут. Пожалуйста, обратите на это внимание. Ведь это Россия», — говорит фермер.

Фермер подозревает, что за жёсткими мерами скрывается не только борьба с чумой, но и интересы крупных компаний, которые видят конкурентов в частных производителях свинины. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.