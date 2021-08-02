Баку, , 10:59 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле с армянской стороны населенного пункта на границе двух стран. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.

Граница (сс) CWitte

«Второго августа примерно в 03:27 (02:27 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что потерь со стороны ВС Азербайджана в результате обстрела нет и добавляется, что противник был подавлен ответным огнём.

«В настоящее время ситуация в указанном направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск», — указывается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в минобороны Армении сообщили, что позиции армянских вооруженных сил (ВС) близ села Ерасх в 70 км от Еревана вновь обстреляли азербайджанские военные.