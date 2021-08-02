Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Первая очередь запуска лини скоростного трамвая, которая свяжет посёлок Шушары с микрорайоном Славянка Санкт-Петербурга, будет реализована в 2023 году. Об этом 2 августа изданию «Петербургский дневник» сообщил вице-губернатора Максим Соколов.

Chizhik-lrt.ru «Чижик» в депо

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2019 году Смольным было подписано концессионное соглашение по созданию в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) новой линии для скоростного трамвая, протяженностью около 20 км. Она должна связать густонаселенный посёлок Шушары с историческим районом Петербурга Славянка.

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"Сегодня мы разбили проект на два этапа и, для того чтобы прежде всего обеспечить жителей Шушар, готовимся к вводу в эксплуатацию первой очереди и открытию движения в 2023 году», — сообщил Соколов.

Он заметил, что в настоящий момент проектные работы идут полным ходом. В Смольном решают градостроительные вопросы, связанные с проектом трассировки. Вместе с тем в администрации Санкт-Петербурга думают о продолжении реализации проектов, аналогичные «Чижику» (скоростной трамвай связывает кварталы Красногвардейского района со станцией метро «Ладожская» и Ладожским вокзалом, — прим.ред.). Например, кроме маршрута Шушары — Славянка может появиться ветка от Шушар в Колпино или от Шушар в направлении аэропорта «Пулково». Тем более от населенного пункта до международного аэропорта расстояние составляет чуть более 4 км.

«Думаю, что это будет неплохой альтернативой другим способам сообщения с городской транспортной системой для пассажиров, прибывающих в аэропорт», — добавил вице-губернатор.

Вместе с тем чиновник добавил, что есть еще один вариант более удобного сообщения с воздушными воротами Северной столицы: интегрировать аэропорт в трассу маршрута городской электрички.

«Для этого придется построить новый рельсовый путь от станции Лигово через терминал аэропорта Пулково и до станции Шоссейная, которая находится недалеко от развязки Пулковского шоссе и кольцевой автодороги. Но таким образом мы свяжем электропоездами аэропорт Пулково со многими жилыми районами города, а также с пригородами», — подчеркнул Максим Соколов.