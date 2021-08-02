Кострома, 2 августа, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Сделатьпрививку от COVID-19 без предварительной записи в Костроме можно на базе трёх торговых центров. Об этом сообщает департамент здравоохранения Костромской области.

Наталья Диева Указатель

Пункт вакцинации в «Солнечном» работает с понедельника по пятницу с 16 до 19 часов, в субботу и воскресенье с 11 до 14 часов. В торговом центре «РИО» медики дежурят в пятницу с 16 до 19 часов и выходные с 11 до 14 часов. Получить прививку от коронавируса по субботам с 10 до 14 часов можно в ТРЦ «Галерея».

Наряду с этим вакцинация без записи ведётся на базе частныхмедицинских центров, поликлиник и районных больниц региона. Адреса и графики работы пунктов опубликованы на сайтедепздрава.

На данный момент ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в Костромской области остаётся сложной. Начиная с конца июня суточное число случаев заражения не опускается ниже отметки в 100 человек. По данным на 2 августа инфекцию выявили у 137 жителей области. Как сообщает администрация региона, прививки от коронавируса общим числом сделали 143 259 человек или более 22% населения региона. Для стабилизации ситуации защитные антитела к COVID-19 включая переболевших и привитых должны иметь не менее 60% граждан, живущих в области.