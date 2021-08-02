Сеул, 2 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Заместитель министра объединения Южной Кореи Чхве Ён Чжун посетит США в сентябре. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

По их словам, цель поездки — координация северокорейской политики после восстановления прямой связи между Сеулом и Пхеньяном.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля Южная Корея и КНДР восстановили линии для связи между двумя странами, которые были разорваны год назад.

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Напомним, что в июне текущего года Чхве Ён Чжун встретился со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом, а в июле — с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.